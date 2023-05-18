Надя Дорофеева в коротеньком платье-рубашке устроила фотосессию в нью-йоркском метро

Украинская певица Надя Дорофеева порадовала поклонников новыми фотографиями.

Исполнительница воспользовалась возможностью сделать хорошие фото во время поездки с концертами в Соединенные штаты. Фото из street-style фотосессии Дорофеева сделала в нью-йоркском метро, а также на улица американского города.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

В кадре Надя позировала в коротеньком платье-рубашке без рукавов из двух видов ткани в полоску. Образ певицы дополнили высокие сапоги и белый удлиненный жакет.

"NadiyaYe in New York", — подписала подборку фото Дорофеева.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Подписчики уже успели наделать звезде комплиментов: "Очень милая", "Невероятная", "Нет фото, где бы Надя не получилась", "Какая красивая".

Напомним, на днях Надя Дорофеева рассказала поклонникам результатов своего благотворительного тура. Певица назвала немалую сумму, которую ей удалось собрать во время своих благотворительных концертов.

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