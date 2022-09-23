Надя Дорофеева в мужском костюме и с ярко-красными губами очаровала секси-образом

Певица и тренер шоу "Голос країни-12" Надя Дорофеева не дает своим поклонникам скучать и постоянно подогревает их интерес.

Как известно, 16 сентября Надя Дорофеева выпустила свой дебютный украиноязычный альбом под названием "Сенси".

Одна из композиций свежей пластинки артистки очень понравилась слушателям. Речь идет о треке "Охололо". Чтобы привлечь еще большее внимание к композиции, Дорофеева сняла короткое видео на песню, в котором предстала в дерзком секси-образе.

Так, в ролике Надя появляется в мужском классическом черном костюме с галстуком, ее лук дополнили ярко-красные губы и тугой хвост. В видео Дорофеева вместе с балетом танцует, дополняя движениями припев "Охололо".

Поклонники под постом артистки признались, что такой образ ей очень подходит: "Пересмотрела это видео раз 50 уже, Надя такая красивая", "Охололо" – это самая любимая песня из твоего альбома", "Надя умеет разжигать тренды, особенно создавать хиты", "я в восторге от образа, тебе очень подходит и костюм и помада".

Напомним, ранее бойфренд Нади Дорофеевой Миша Кацурин поделился хоум видео записей ее нового альбома "Сенси".

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