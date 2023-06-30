Надя Дорофеева в образе дерзкой школьницы посветила стройными ножками

Певица Надя Дорофеева привлекла внимание поклонников новым стильным образом.

Знаменитость на фото в Instagram показалась в дерзком аутфите, который своими сочетаниями напомнил образ школьницы. Дорофеева потанцевала в кадре в белой укороченной рубашке и черной мини-юбке.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Особую изюминку в образе добавили белые чулки и темные очки. Откровенный лук Нади подчеркнул ее длинные ножки и стройную талию.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

В подписи к фотографиям певица поделилась с поклонниками, что уже скоро планирует еще несколько концертов в Украине, на которые и пригласила фанатов. В частности, во время выступлений зрители услышат новый хит Дорофеевой.

"Еду презентовать "Люблю, но не совсем" вживую! Жду вас", — написала певица.

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