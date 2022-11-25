Надя Дорофеева в шутливой форме показала, как чувствуют себя украинцы без света и воды

Исполнительница Надя Дорофеева точно передала настроение украинцев во время полного блэкаута в стране, а также при отсутствии воды и нормальной мобильной связи.

Даже в такое непростое время певица пытается поднимать настроение своим фанам и радовать их контентом. Так в новом сообщении в Instagram Надя пошутила о том, какое настроение у украинцев, когда уже второй день нет никаких ресурсов. Артистка добавила свое фото, на котором пытается широко улыбаться на камеру, таким образом Надя показала, что, несмотря ни на что, мы держимся и стараемся радоваться жизни.

"Муд (настроение — прим. ред. ) украинцев, когда: два дня не мылись, 56 часов без света, интернет не ловит", — добавила ироническая подпись Дорофеева.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Шуточку певицы также оценили ее поклонники, которые в комментариях добавили, что даже полный блэкаут не заставит их перестать верить в нашу победу.

Без воды и света мы, а немытая все равно россия!

Люблю украинцев за то, что всегда находят позитив и держатся вместе!

Лучше так, чем жить на россии!

Украинцы – это нация сильных и несгибаемых людей!

Напомним, ранее Надя Дорофеева ответила, общается ли на украинском языке в повседневной жизни.

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