Надя Дорофеева в слезах прокомментировала выступление alyona alyona и Jerry Heil на "Евровидении-2024"

Артистка призналась, что представительницы Украины очень сильно ее растрогали.

Украинская певица Надя Дорофеева прокомментировала выступление исполнительниц alyona alyona и Jerry Heil на "Евровидении-2024".

7 мая отгремел первый полуфинал международного песенного конкурса, где выступили представительницы Украины. Девушки продемонстрировали свой мощный номер и просто довели до слез. Надя Дорофеева призналась, что тоже не стала исключением. По словам певицы, выступление Украины ее очень сильно растрогало. Дорофеева поблагодарила alyona alyona и Jerry Heil, а также режиссера Таню Муиньо за мощный номер.

"Девушки на "Евровидении" – гордость и раз**б! Очень растрогали меня!" – призналась исполнительница.

Пост Нади Дорофеевой / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева позже показалась в слезах. Исполнительница призналась, что когда alyona alyona и Jerry Heil выступали на сцене, она не смогла сдержать слез и расплакалась.

"Тупо расплакалась на номере наших девушек", — призналась Дорофеева.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, выступление представительниц Украины в первом полуфинале "Евровидения-2024" не прошло без казусов. Jerry Heil травмировала ногу прямо на сцене. Исполнительница рассказала, что произошло и как она себя чувствует.

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