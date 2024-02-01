Надя Дорофеева в слезах рассказала о своем состоянии: "Грустная, растерянная и травмированная"

Украинская певица Надя Дорофеева со слезами на глазах рассказала о своем эмоциональном состоянии.

В своем Instagram артистка поделилась, что ей иногда бывает очень тяжело морально. К слову, она может быть жизнерадостной, одеться в изысканный наряд и сделать яркий макияж. Однако, как отметила певица, баланс нужен во всем. Так что Дорофеевой иногда бывает очень сильно эмоционально тяжело, что на глазах наворачиваются слезы.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Баланс. Он нужен во всем. Если посмотрите предыдущее фото в моем Instagram – там я в роскошном красном платье, с красивым мейком и красными губами, улыбчивая, яркая и такая уверенная. На этом фото тоже я – грустная, растерянная и травмированная. Кто из них настоящий? Ответ – обе", — поделилась артистка.

Исполнительница отметила, что не собирается жаловаться. Артистка поделилась снимком, где она изображена в слезах, чтобы подписчики увидели ее настоящей и знали, что у нее тоже бывают неудачные дни.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Почему-то долго хотела вам показывать только "легкую" себя, в хорошем настроении, ненапряжную, счастливую, в идеальном ракурсе… Наверное, соцсети навязывают это всем нам. Но это не о настоящем. Ныть и жаловаться я не собираюсь, просто хочу, чтобы вы хотя бы иногда видели здесь и такую меня", — добавила певица.

Артистку в комментариях под постом поддержал ее муж, ресторатор Миша Кацурин. Он отметил, что Надя в любом состоянии прекрасна: "Самая очаровательная в любом агрегатном состоянии".

Напомним, недавно Надя Дорофеева делилась фото, где она постает в пикантном красном платье. Артистка тогда поразмышляла о своей женственности.

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