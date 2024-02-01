Надя Дорофеева в слезах рассказала о своем состоянии: "Грустная, растерянная и травмированная"

Артистку поддержал ее возлюбленный Миша Кацурин.
Украинская певица Надя Дорофеева со слезами на глазах рассказала о своем эмоциональном состоянии.
В своем Instagram артистка поделилась, что ей иногда бывает очень тяжело морально. К слову, она может быть жизнерадостной, одеться в изысканный наряд и сделать яркий макияж. Однако, как отметила певица, баланс нужен во всем. Так что Дорофеевой иногда бывает очень сильно эмоционально тяжело, что на глазах наворачиваются слезы.
"Баланс. Он нужен во всем. Если посмотрите предыдущее фото в моем Instagram – там я в роскошном красном платье, с красивым мейком и красными губами, улыбчивая, яркая и такая уверенная. На этом фото тоже я – грустная, растерянная и травмированная. Кто из них настоящий? Ответ – обе", — поделилась артистка.
Исполнительница отметила, что не собирается жаловаться. Артистка поделилась снимком, где она изображена в слезах, чтобы подписчики увидели ее настоящей и знали, что у нее тоже бывают неудачные дни.
"Почему-то долго хотела вам показывать только "легкую" себя, в хорошем настроении, ненапряжную, счастливую, в идеальном ракурсе… Наверное, соцсети навязывают это всем нам. Но это не о настоящем. Ныть и жаловаться я не собираюсь, просто хочу, чтобы вы хотя бы иногда видели здесь и такую меня", — добавила певица.
Артистку в комментариях под постом поддержал ее муж, ресторатор Миша Кацурин. Он отметил, что Надя в любом состоянии прекрасна: "Самая очаровательная в любом агрегатном состоянии".
Напомним, недавно Надя Дорофеева делилась фото, где она постает в пикантном красном платье. Артистка тогда поразмышляла о своей женственности.
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