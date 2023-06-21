Надя Дорофеева в свитере и нижнем белье устроила зажигательные танцы в новом клипе

Украинская певица Надя Дорофеева выпустила клип на песню "Кохаю, але не зовсім", где она в объемном свитере и нижнем белье устроила зажигательные танцы.

Композицию исполнительница написала в соавторстве со своим возлюбленным, музыкантом и ресторатором Мишей Кацуриным. Также одним из авторов трека является Иван Клименко. Дорофеева уже презентовала клип на песню. Режиссером видеоработы стал Инди Хаит.

Надя Дорофеева

"Глубокая двойственность этой песни и ее зажигательное послание проникли в мою душу, вдохновив меня на создание видео, исторически передающего эту напряженную энергию. Моя задача заключалась в том, чтобы превратить Надю в воплощение внутренней борьбы, которая проявляется в ее танце, захватывая каждый момент", – прокомментировал Инди.

В клипе Надя появилась в оранжевом свитере, белом нижнем белье и кроссовках. Видео снимали в уютном доме. Там исполнительница устраивала энергичные, но в то же время чувственные танцы и передавала настроение композиции "Кохаю, але не зовсім".

Надя Дорофеева

"Чувствую, что сейчас нужно писать и выпускать такие песни, которые будут поднимать настроение. Так же, как и перезагружаться, искать положительные эмоции, чтобы держаться и не сойти с ума от того, что происходит каждый день. Поэтому я обратилась к своей положительной стороне, а на смену моим грустным песням пришел трек "Кохаю, але не зовсім", — отметила артистка.

Напомним, недавно появились сплетни, что Надя Дорофеева планирует выйти замуж за бойфренда Мишу Кацурина. Тем временем блогер Богдан Беспалов утверждает, что пара уже сыграла тайную свадьбу. Он рассказал, каким был праздник Нади и Миши.

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