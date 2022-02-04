Надя Дорофеева в топе похвасталась стальным прессом и сообщила о своей зависимости

Артистка рассказала, как борется с вредной привычкой.

Украинская певица, тренер проекта "Голос країни-12" Надя Дорофеева рассказала поклонникам о своей новой зависимости.

Как поделилась исполнительница, у нее есть определенная зависимость от того, чтобы листать ленту в Instagram. При чем призналась в этом артистка в своем фотоблоге:

"Помните мой пост о том, что я поставила себе ограничение на инсту (2 часа в сутки)? Так вот…вчера впервые мне удалось не превысить лимит! Конечно, все зависит от того, насколько забитый день, но раз эдак 20 за день я ловила себя на мысли, что я тупо бессознательно открываю инсту и серфлю всех и вся, даже особо не всматриваясь в фотки и не читая посты. То есть я делаю это автоматически и не вовлеченно. По сути, мне тупо нравится водить пальчиком вниз и вверх по экрану. Это явно зависимость, ребята!" – отметила Надя.

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

Свои мысли Надя сопроводила красивым фото, на котором предстала в черном топе, высоких перчатках, брюках и рубашке. Такой лук позволил фанам исполнительницы рассмотреть ее идеальный прокачанный пресс.

"То есть моя зависимость – это не пить и не курить, а свайпаты? Хм, интересно, подумала я, зато нет вреда здоровью… казалось бы. Но есть один большой минус – время. Как же много времени и внимания принимает на себя один палец на руке?" – добавила Надя.

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