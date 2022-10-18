Надя Дорофеева в трогательном клипе показала, в каком состоянии в начале войны оставила свой дом

Исполнительница и тренер "Голосу країни-12" Надя Дорофеева порадовала поклонников новинкой. В частности, артистка сняла трогательный клип на украиноязычную песню "У твоїй душі".

Новая видеоработа Нади насыщена эмоциями. Певица показала кадры из своего дома. В частности, Дорофеева поделилась, в каком состоянии оставила свой дом 24 февраля, когда убегала от войны. На видео видно, что Надя спешно собиралась.

Кадры из клипа Нади Дорофеевой

Кроме того, в новом клипе, который звезда посвятила потерявшим свои дома украинцам, исполнительница показала кадры руин, которые являются символом уничтоженных оккупантами домов.

"Потерять дом – это одно из самых тяжелых испытаний в жизни. За семь месяцев полномасштабной войны в Украине уничтожены 140 тысяч квартир. Более 230 тысяч украинских семей остались без жилья, 90 тысяч украинских детей потеряли свой дом – и это только в городах и селах, что не оккупированные врагом. Я мечтаю, чтобы каждый мог вернуться в свой дом!" – отметила Надя.

Кадры из клипа Нади Дорофеевой

В общем, своим клипом певица призывает всех неравнодушных помогать украинцам, потерявшим свои дома. Надя предлагает делать благотворительные взносы в фонды, которые занимаются восстановлением разрушенных домов.

"Давайте накроем общим плащом всех нуждающихся в помощи и согреем сердца пострадавших", — добавила Надя.

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