Надя Дорофеева в трусиках задрала рубашку и похвасталась идеальной фигурой

Звезда показала, как выглядела ее фигура до новогодних праздников.

Украинская певица Надя Дорофеева показала фото, которое было сделанно 31 декабря 2021 года.

На снимке, который исполнительница опубликовала в своем Instagram, артистка хвасталась идеальной фигурой. Надя позировала в трусиках и рубашке, которую она задрала и завязала на узел. У знаменитости и действительно плоский животик и стройные ножки.

Надя Дорофеева в трусиках / instagram.com/nadyadorofeeva

Впрочем, Дорофеева намекнула, что во время празднования Нового года много ела разнообразной еды и немного набрала лишних кило.

"Фото сделано 31 декабря. Такая у меня была фигура до килограмма салата из крабовых палочек, бутербродов с сыром и чесноком, оливье и курицы с картофелем", — поделилась Надя.

Впрочем, поклонники звезды однозначно написали ей немало комплиментов и убедили, что она все равно выглядит непревзойденно.

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