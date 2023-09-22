Надя Дорофеева в Вене стала жертвой наглых мошенников: "Такого я еще не видела"

Украинская певица и тренер "Голосу країни-13" Надя Дорофеева в Вене стала жертвой наглых мошенников.

В своем Instagram артистка поделилась, что некая Виктория Орлова заказала ее выступление. Организатор отметила, что они устраивают благотворительный концерт и переведут часть средств на благотворительность. Надя Дорофеева согласилась и сделала скидку в 20% на свое выступление. Однако когда знаменитость приехала на площадку, где должен был состояться концерт, была просто ошеломлена. Организаторы не выполнили никаких обязательств. Оказалось, что на локации не было даже микрофонов.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"16 сентября мы всей командой прилетели в Вену, приехали на саундчек. Оказалось, что у нас не выполнен технический райдер. У меня за 15 лет концертной деятельности случалось разное, но такого, чтобы не было элементарно ни техники, ни стоек, ни микрофонов, большинства кабелей для подключения звука, я еще не видела. Вместо технической поддержки на сцене был 17-летний парень, который сказал, что у нее почти нет в этом опыта. Мы отказались выступать, потому что это было технически просто невозможно", — возмутилась певица.

Дорофеева полностью отменила свое выступление в Вене. Тем временем организатор Виктория выплатила полную сумму гонорара, ведь концерт сорвался именно по их вине. Оказалось, что организация, которая отвечала за выступление Дорофеевой, не возвращала средства за билеты и заявляла, что певица споет позже.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Целую неделю они не возвращали людям средства и обещали перенос концерта, хотя мы сразу сказали, что никаких переносов и сотрудничества с такой компанией не будет. Наша команда пыталась связаться с ОО "Мрия" сразу после их заявлений о переносе. С нами не выходили на связь, а потом начали звонить нам из незнакомых номеров и шантажировать, что будут говорить людям, что мы их кинули. С этой организацией у нас не было никакой коммуникации при планировании концерта. Теперь организаторы начинают публично обвинять меня и команду в отмене выступления, прикрываясь тем, что они волонтеры и все это вообще была некоммерческая деятельность. Это не правда. На афише было указано, что 50% средств от их прибыли пойдет на благотворительность. То есть это был коммерческий концерт с частичной благотворительной составляющей", — прокомментировала Надя .

Дорофеева резко обратилась к организаторам концерта и заявила, что не нужно прикрываться благотворительностью. Также артистка посоветовала брать на себя ответственность за сорванный концерт.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Обращаюсь к организаторам. Дорогие, прикрываться волонтерской деятельностью для публичного шантажа – это очень низко. Моя команда исполнила обязанности перед вами, а вы перед моей командой – нет. Вы организаторы концерта и именно вы несете ответственность за проведение мероприятия перед людьми, которые купили билеты. Не перекладывайте эту ответственность", — возмутилась Надя.

Певица также добавила, что больше всего ей стыдно перед фанатами, которые не знали об отмене и пришли на концерт. Дорофеевой досадно, что из-за стресса и истощения она даже не смогла выйти к поклонникам.

"Единственное, о чем я сожалею, что люди, которые не увидели мое видео об отмене концерта – приехали на него. А я из-за разборок со звуком, организатором и от стресса перенервничала и не вышла к тем людям, кто пришел хотя бы обняться. Вот поэтому мне очень жаль", — добавила Надя.

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

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