Надя Дорофеева восхитила кадрами, как с 7-летней дочерью Миши Кацурина делала бьюти процедуры

Украинская певица Надя Дорофеева восхитила кадрами с 7-летней дочерью своего мужа, ресторатора Миши Кацурина.

В частности, исполнительница показала, как с девочкой делала бьюти процедуры. К слову, Надя Дорофеева крутила маленькой Саше локоны, между тем сама девочка снимала это на камеру.

Дочь Миши Кацурина / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

А вот себе исполнительница делала маску для ухода за лицом. Судя по тому, как маленькая Саша улыбалась, ей очень понравилось проводить время с артисткой.

Надя Дорофеева с дочерью Миши Кацурина / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Кстати, сын Миши Кацурина Иван тоже был вместе с отцом. Надя Дорофеева показала, как ее муж готовил мальчика ко сну и после душа сушил ему волосы.

Миша Кацурин с сыном / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Отметим, Миша Кацурин воспитывает двоих детей от предыдущего брака с Дашей Кацуриной – 7-летнюю Александру и 2-летнего Ивана.

В настоящее время Даша Кацурина находится в отношениях с певцом Владимиром Дантесом. Исполнитель тоже нашел общий язык с детьми. Недавно бизнесвумен показала, как Дантес катал ее сына на санках.

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