Надя Дорофеева восхитила кадрами, как с 8-летней дочерью Кацурина в прятки играла

Украинская певица Надя Дорофеева показала, как они с мужем Мишей Кацуриным весело проводят время с его дочерью Сашей.

Певица в фотоблоге рассказала, что ближе к вечеру Саша попросила поиграть с ней в прятки. Такая просьба оказалась очень забавным способом провести досуг. Своим поклонникам Надя показала их места, где каждый из них прятался по очереди. Так, ее возлюбленный спрятался в ванной комнате, в шкафу, где хранится грязное белье. Ресторатор замаскировался под шортами и носком.

Надя Дорофеева с Мишей Кацуриным играют в прятки с его дочерью / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева с Мишей Кацуриным играют в прятки с его дочерью / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Затем Миша во время игры пытался незаметно скрыться в гостиной, однако со всех сторон дома он был заметен благодаря зеркалу.

Надя Дорофеева с Мишей Кацуриным играют в прятки с его дочерью / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева с Мишей Кацуриным играют в прятки с его дочерью / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

А когда на поиски вышел отец с дочерью, Надя спряталась в ванной комнате. Но Саша легко ее нашла, ведь заметила ноги на полу.

Надя Дорофеева с Мишей Кацуриным играют в прятки с его дочерью / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

А вот маленькая дочь Кацурина ловко замаскировалась под шарфами в шкафу с вещами. И Дорофеева отметила мастерство девочки прятаться во время игры.

Надя Дорофеева с Мишей Кацуриным играют в прятки с его дочерью / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Кстати, недавно дочь Миши Кацурина Саша праздновала свое 8-летие. По этому случаю супруги организовали настоящий сюрприз для нее с кучей шаров и развлечений.

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