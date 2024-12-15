Надя Дорофеева восхитила, как с мужем Кацуриным и его детьми елку украсила

Украинская певица Надя Дорофеева показала, как с большой семьей украсила свой загородный дом к зимним праздникам.

Так, чтобы не скучать на выходных, артистка с мужем, ресторатором Мишей Кацуриным решили поставить огромную елку. И уже вскоре пара с детьми бизнесмена весело провели время за украшением новогоднего деревца. И в своем Telegram-канале Надя похвасталась результатом.

Надя Дорофеева с мужем и детьми украшает елку / Фото: t.me/thisisdorofeeva

Надя Дорофеева с мужем и детьми украшает елку / Фото: t.me/thisisdorofeeva

На фото можно заметить, что Миша занимался сложным процессом – распутывал гирлянду, а его старшая дочь Саша на лестнице вешала другие украшения. Между тем, Дорофеева показала фанам, какие именно игрушки у них будут на веточках в этом году. Так, в их коллекции можно увидеть не только обычные шары, но и разные украшения в форме животных, ангелов, сладостей и разнообразных рождественских элементов.

Надя Дорофеева с мужем и детьми украшает елку / Фото: t.me/thisisdorofeeva

Надя Дорофеева с мужем и детьми украшает елку / Фото: t.me/thisisdorofeeva

Надя Дорофеева с мужем и детьми украшает елку / Фото: t.me/thisisdorofeeva

Надя Дорофеева с мужем и детьми украшает елку / Фото: t.me/thisisdorofeeva

Также другой вид уже приобрел обеденный стол супругов в доме. Теперь там также красуются новогодние декорации – веточки и свечи.

"Наше утро. Самое веселое в украшении елки – распутывать гирлянду", — смеясь, поделилась исполнительница.

Надя Дорофеева с мужем и детьми украшает дом / Фото: t.me/thisisdorofeeva

Напомним, недавно продюсер Нади Дорофеевой Ирина Горовая призналась, как ее подопечную изменил брак с ресторатором Кацуриным.

Читайте также: