Надя Дорофеева восхитила празднованием 36-летия в компании мужа и звездных друзей

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева уютно отпраздновала свое 36-летие в кругу самых близких людей и поделилась атмосферными кадрами.

Праздник организовали в пространстве в стиле лофт, где интерьер дополнили яркими арт-элементами. Именинница выбрала легкий, но стильный образ: светлые брюки, жакет с принтом вишенок и контрастную красную футболку. Главным десертом стал необычный вафельный торт со сгущенкой и свечами.

Надя Дорофеева отпраздновала 36-летие / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

В посте артистка кратко подытожила настроение этих дней: «Неделя моего дня рождения».

К слову, разделить праздник с ней пришли друзья и коллеги: среди них — певец OTOY с женой, дизайнер Катя Сильченко с мужем, блогер Миша Лебига, ведущий Евгений Янович, Игорь Лаченков и другие. Также к поздравлениям присоединился соучредитель Monobank Олег Гороховский вместе с женой. Среди подарков для именинницы были букеты, картины и прочее.

Надя Дорофеева с мужем и друзьями / © instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева с друзьями / © instagram.com/nadyadorofeeva

Рядом с Дорофеевой был и ее избранник — Миша Кацурин, который незадолго до празднования вместе с любимой публично обратился к ней с нежными словами и серией совместных фото.