Надя Дорофеева впервые на концерте спела с мужем Кацуриным и ошеломила эмоциональным дуэтом

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / © instagram.com/gorovaya_irina

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Украинская певица Надя Дорофева впервые на сцене спела с мужем, ресторатором и музыкантом Мишей Кацуриным.

12 апреля артистка отыграла сольный концерт в киевском Дворце Спорта. Фанатов артистки ждало немало приятных сюрпризов. Одним из них был неожиданный номер исполнительницы с мужем Кацуриным. Музыкант, который довольно часто помогает Дорофеевой создавать треки, наконец вместе с ней вышел на сцену.

Фанаты могли предположить, что супруги исполнят песню “Щоб не було”, которая стала символом их любви. Впрочем, влюбленные спели трек “Немає мережі”. Дорофеева пела, а Кацурин, кроме того, еще и играл на гитаре. Видео с совместным выступлением супругов поделилось издание “Музвар”. Как в комментариях признавались поклонники, номер получился очень эмоциональным.

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Напомним, недавно Надя Дорофеева и Миша Кацурин дали совместное интервью. Супруги рассказали об их необычных семейных традициях. Также влюбленные рассекретили, какими сюрпризами радуют друг друга.