Надя Дорофеева впервые призналась, как Кацурин сделал ей предложение и сменила ли фамилию после свадьбы

Также артистка рассказала, что она с мужем делала в ЦНАПе.

Украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно во второй раз вышла замуж, впервые рассказала забавную историю, как ресторатор Миша Кацурин сделал ей предложение.

Исполнительница призналась, что они еще с начала отношений понимали, что станут официально мужем и женой. А сделал предложение Кацурин Дорофеевой довольно неожиданно. Пара ехала на скутере, и ресторатор предложил певице стать его женой. Правда, сначала артистка не услышала его слова.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин поженились / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Сделал он мне предложение довольно смешно. Мы ехали на скутере в этот момент. Когда он делал предложение, я была в шлеме и не услышала. А мы в принципе понимали, что мы поженимся. Понимали это с самого начала отношений. Здесь он говорит мне опять ту же информацию. Психанул, остановился, мы слезли со скутера. Он говорит: "А ты поняла, что я тебе сделал предложение?". Я ответила, что нет, ничего не услышала. Он заново это сделал", — рассказала Дорофеева в эфире "Нашего радио" .

Также артистка призналась, взяла ли после свадьбы фамилию мужа.

"Нет, Дорофеева. Я Дорофеева, и это на всю жизнь", – отметила артистка.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин поженились / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Кстати, недавно парочку вместе застали в ЦНАПе. Тогда многие поклонники были убеждены, что Дорофеева меняет свою фамилию. Наконец Надя подтвердила, что выписывалась из дома, где жила вместе с экс-мужем Владимиром Дантесом. Дом бывшие влюбленные уже продали.

"Я ЦНАПе я не выходила замуж. Я выписывалась из своего дома, где жила с Дантесом. Мы его продали", — рассказала певица.

Напомним, недавно Надя Дорофеева призналась, как реагирует на хейт из-за свадьбы с Мишей Кацуриным. Артистка подчеркнула, что их историю любви не все могут понять.

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