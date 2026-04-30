Надя Дорофеева выпустила англоязычный хит "FEEL THE HEAT" с отсылкой к украинскому гопаку

Надя Дорофеева

Премьера «FEEL THE HEAT» Нади Дорофеевой - первая англоязычная работа певицы, открывающая новый раздел в украинской поп-музыке и представляющая миру современную культурную энергию Украины.

Этим релизом артистка выходит за пределы локального звучания и работает на глобальную аудиторию. В центре — не только музыка, но и идея репрезентации страны через поп-культуру. Трек звучит смело и динамично, с акцентом на эмоцию и ритм. Важным элементом становится культурный код, зашитый в саунд. К созданию англоязычной версии присоединились международные авторы. А финальный звук доверен продюсеру с опытом работы над громкими мировыми релизами.

«Раньше я создавала музыку прежде всего для себя, а сейчас думаю — что она значит для моей страны. В своем творчестве мне важно подсвечивать не только себя как артистку, но и Украину — показывать ее современной, стильной и конкурентной, и не только через войну, фольклор или спорт, но и через современную поп-музыку. „FEEL THE HEAT“ — это песня, в которой есть все, что меня драйвит и вдохновляет: эмоции, страсть, сексуальность. Но одновременно для меня было важно, чтобы в ней чувствовалась сила, талант, культура и красота нашей нации», — пояснила Надя Дорофеева.

В дропе трека звучит неожиданный, но узнаваемый мотив — интерпретация мелодии гопака. Именно она стала точкой, где традиция пересекается с поп-музыкой. Идея родилась спонтанно, но быстро переросла в концепт всего трека и видео. Для усиления аутентичности команда обратилась к наследию украинского танца.

«Когда мы работали над треком и дошли до дропа, у меня в голове вдруг зазвучала мелодия, под которую танцуют гопак, — так, как я ее помнила. Я напела ее, а мой соавтор Миша Кацурин превратил эту идею в выразительный звук. В тот момент мы поняли, что нашли именно то, что искали: способ переосмыслить украинский культурный код на языке современной поп-музыки. После этого мы включили видео легендарного ансамбля Вирского: сила, энергия и эмоции — все, что делает гопак таким уникальным, живет в каждом их движении. И именно это можно увидеть и почувствовать в клипе, к которому

Надя Дорофеева

Видеоработа разворачивается как многослойная история о современной Украине — через символы, фактуры и человеческие состояния. Режиссер Руслан Махов интегрирует традиционные элементы — от текстиля до пластики движения — в новый визуальный язык. Здесь появляются и образы настоящего: ветеран с бионическим протезом, сильные женские фигуры, новая эстетика силы и выносливости. Каждый герой — не персонаж, а обобщенный портрет страны в моменте изменений.

