Надя Дорофеева выпустила эмоциональную песню "Вотсап", которую для нее написал Кацурин: "Мурашки по коже"

Украинская певица Надя Дорофеева порадовала поклонников выпуском новой аудиоработы.

Артистка представила новый трек под названием "Вотсап", который создала в соавторстве с продюсером лейбла Enko Иваном Клименко и своим новым бойфрендом, ресторатором и музыкантом Мишей Кацуриным.

Композиция получилась довольно эмоциональной и сразу нашла отклик в сердцах поклонников Нади. Вот какие комментарии о музыкальной новинке от Дорофеевой оставляют юзеры: "Мурашки по коже... спасибо за песню... Сколько воспоминаний сразу", "Ваши песни будто пишут о моей жизни. Спасибо за контент в такую трудную минуту", "Боже, какая душевная песня, аж сердце екнуло во время прослушивания. Очень классная песня, новый хит!".

Отметим, что это уже не первая песня, написанная Надей Дорофеевой в тандеме с новым бойфрендом Мишей Кацуриным. Так, почти два месяца назад Надя и Миша впервые выпустили общий трек, который вышел под названием "Щоб не було".

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