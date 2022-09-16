Надя Дорофеева выпустила первый украиноязычный альбом "Сенси" о своем детстве и ранах прошлого

Альбом "Сенси" для Нади Дорофеевой является особенным. Поскольку это ее первая полностью украиноязычная пластинка, а также в ней присутствует много воспоминаний артистки из детства.

"За эти полгода изменилось все: от музыки и текстов до моего личного. В песнях нового альбома я переживала опыт прошлого, возвращалась в детство, вспоминала важные моменты и важных для себя людей, чтобы найти путь к будущему, новые смыслы. Надеюсь, вы тоже что-нибудь вспомните и найдете в этих песнях свое, важное", — рассказала Надя.

Путем поиска новых музыкальных смыслов для артистки стали творческие коллаборации.

"Для меня это невероятно особый этап. Потому что, чтобы написать эти песни, я обратилась к крутым авторам, это alyona alyona, это Jerry Heil, это Ваня Клименко, который занимается группой Kalush. Мы вместе написали этот альбом. Мы погружались в воспоминания, в мое детство и вспоминали смыслы", — отметила Дорофеева.

"Сенси" можно назвать альбомом-коллаборацией: прошлого и настоящего, разных смыслов, коллаборацией с украинскими музыкантами и сонграйтерами.

В него вошли 7 треков: дуэт с Артемом Пивоваровым "Думи", который уже успел стать народным хитом, кавер на "Люди як кораблі" Кузьмы - на песню одного из самых любимых артистов, "різнокольорова" украинская адаптация хита raznotsvetnaya от победительницы открытого конкурса Екатерины Медведевой и ремикс на этот трек от популярного проекта PROBASS ∆ HARDI (визитка группы – хит "Доброго вечора, ми з України"), недавний релиз "Крапають" и две новинки – "В твоїй душі" и "Охололо". Связывают историю и еще глубже погружают в атмосферу альбома несколько "скитов".

На обложке – детское фото Нади. Оно подчеркивает, что внутри слушатели найдут и услышат кое-что личное и настоящее.

Надя Дорофеева

Смыслы, которые DOROFEEVA нашла, работая над альбомом, отображаются в трех символах: сердце (любить), огонь (творить) и цветок (быть настоящим).

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