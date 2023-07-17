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Надя Дорофеева высказалась о хейте из-за свадьбы с Кацуриным: "Нашу историю не все воспринимают"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1556
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Надя Дорофеева высказалась о хейте из-за свадьбы с Кацуриным: "Нашу историю не все воспринимают"

Надя Дорофеева и Миша Кацурин поженились / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Исполнительница прокомментировала, как реагирует не хейт.

Украинская певица Надя Дорофеева вышла замуж за ресторатора Мишу Кацурина, однако нашлись те, кто раскритиковал пару за решение жениться.

В Instagram-stories у артистки поинтересовались, как она реагирует на такой хейт. Дорофеева отметила, что далеко не все могут понять их историю любви. Однако певица не хочет кому-то угождать, а просто положилась на свои чувства.

"Мы прекрасно осознаем, что нашу историю не все воспринимают, потому что она не для всех понятна. Но я не хочу жить для других и жить ради лайков. Самое ценное, что есть в этой жизни — это любовь. И поверьте, когда она есть — какой-то хейт этому не помеха", – прокомментировала Надя.

Надя Дорофеева и Миша Кацунин / © instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева и Миша Кацунин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Артистка также отметила, что когда по-настоящему открылась для своих поклонников, они оценили ее искренность.

"Интересный факт: перестаешь жить, чтобы тебя хвалили, а о тебе пишут еще больше и ставят еще больше лайков. Парадокс", — отметила артистка.

Напомним, о том, что Надя Дорофеева вышла замуж за Мишу Кацурина стало известно 13 июля. Однако это произошло гораздо раньше. Продюсер Владимир Завадюк рассекретил, когда на самом деле пара сыграла свадьбу.

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Дата публикации
Просмотры
1556
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