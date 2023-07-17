Надя Дорофеева высказалась о хейте из-за свадьбы с Кацуриным: "Нашу историю не все воспринимают"

Исполнительница прокомментировала, как реагирует не хейт.
Украинская певица Надя Дорофеева вышла замуж за ресторатора Мишу Кацурина, однако нашлись те, кто раскритиковал пару за решение жениться.
В Instagram-stories у артистки поинтересовались, как она реагирует на такой хейт. Дорофеева отметила, что далеко не все могут понять их историю любви. Однако певица не хочет кому-то угождать, а просто положилась на свои чувства.
"Мы прекрасно осознаем, что нашу историю не все воспринимают, потому что она не для всех понятна. Но я не хочу жить для других и жить ради лайков. Самое ценное, что есть в этой жизни — это любовь. И поверьте, когда она есть — какой-то хейт этому не помеха", – прокомментировала Надя.
Артистка также отметила, что когда по-настоящему открылась для своих поклонников, они оценили ее искренность.
"Интересный факт: перестаешь жить, чтобы тебя хвалили, а о тебе пишут еще больше и ставят еще больше лайков. Парадокс", — отметила артистка.
Напомним, о том, что Надя Дорофеева вышла замуж за Мишу Кацурина стало известно 13 июля. Однако это произошло гораздо раньше. Продюсер Владимир Завадюк рассекретил, когда на самом деле пара сыграла свадьбу.
Читайте также: