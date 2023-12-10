Надя Дорофеева выступила в Киеве: 2 млн грн в помощь "Азову", выступление с Кацуриным и звездные гости

Украинская певица Надя Дорофеева 9 декабря в Киеве отыграла сольный концерт в столичном Stereo Plaza.

Послушать хиты артистки пришло около трех тысяч зрителей разных возрастов. Среди них были звездные гости. В частности, Миша Лебига, Лачен, певицы KOLA, Даша Майорова и продюсер проектов "Голос країни" и "Танці з зірками" Владимир Завадюк.

Редакция сайта ТСН.ua также посетила долгожданное событие и готова поделиться подробностями шоу.

Надя Дорофеева. Фото: alinallvv

Концерт в столице, как и все концерты тура, имел благотворительную составляющую. Поэтому в перерывах между выступлениями проводились аукционы со звездными гостями. Так, за вечер Дорофеева собрала на нужды полка "Азов" 2 млн 460 тыс грн.

Надя Дорофеева провела аукцион. Фото: alinallvv

Надя Дорофеева провела аукцион. Фото: alinallvv

Для разогрева фанатов перед шоу звезды, вышел ее подопечный из "Голоса країни-13" Эдгар Енокян в составе группы "Dobryva". Дальше на сцене появился актер Женя Янович. Он разыграл четыре лота за донат для нужд полка "Азов". Перед аукционом на экране можно увидеть видео от бойцов из бригады с просьбой помочь.

Надя Дорофеева провела аукцион. Фото: alinallvv

Надя Дорофеева провела аукцион. Фото: alinallvv

Надя Дорофеева провела аукцион. Фото: alinallvv

Через 40 минут после аукциона все начали скандировать имя певицы. В этот момент включилась запись мощной речи Дорофеевой о поиске смыслов. Артистка призвала всех жить на полную.

Надя Дорофеева. Фото: alinallvv

Надя Дорофеева. Фото: alinallvv

Только тогда зажечь сцену вышла сама Дорофеева. Первым стал ее горячий хит "Кохаю, але не зовсім". После исполнения нескольких песен певица поздоровалась и искренне поблагодарила ВСУ за возможность провести концерт.

Надя Дорофеева. Фото: alinallvv

На шоу довольно часто Надя дала попеть своим фанам самостоятельно. В частности, зал в унисон исполнил хиты "Крапають" и "Різнокольорова". Далее артистка разорвала треком "PSP" на украинском.

Надя Дорофеева. Фото: alinallvv

Надя Дорофеева. Фото: alinallvv

Надя Дорофеева. Фото: alinallvv

После этого со сцены ушли все, кроме барабанщика и гитариста. Они одели уши зайчиков, которые можно было увидеть в клипе Дорофеевой "На самоті". Поклонники сразу поняли какой будет следующая песня.

Барабанщик Нади Дорофеевой. Фото: alinallvv

Надя Дорофеева. Фото: alinallvv

Неожиданно на сцене появился секретный гость в таком же аксессуаре с ушками. В итоге, под маской скрывался друг семьи Дорофеевой и Кацурина Антон Птушкин.

Надя Дорофеева провела аукцион. Фото: alinallvv

Он также провел аукцион и разыграл знаменитые "уши Дорофеевой" за невероятную сумму – 2 млн грн.

Надя Дорофеева провела аукцион. Фото: alinallvv

Следующей певица исполнила новую песню "Хай пишуть". Но, по словам, Дорофеевой ее любимой композицией остается "Вотсап", на написание которой артистку вдохновила история девушки в ожидании любимого с фронта. Как и в клипе, артистка играла на барабанах. Выступление было очень эмоциональным.

Надя Дорофеева. Фото: alinallvv

Еще одним горячим звездным гостем стал Макс Барских. В частности, артисты спели общий хит "Ритми". Макс в латексном костюме продемонстрировал свои горячие танцы вплотную к Наде.

Надя Дорофеева и Макс Барских. Фото: alinallvv

Надя Дорофеева и Макс Барских. Фото: alinallvv

Надя Дорофеева и Макс Барских. Фото: alinallvv

Следующим хитом стал "Дим". Фаны также ожидали его исполнения в дуэте с Позитивом. Однако певец так и не появился.

Надя Дорофеева. Фото: alinallvv

Неожиданным оказалось появление на сцене владельца Monobank Олега Гороховского с цветами для Нади. Он заявил, что каждый, кто до полуночи 9 декабря напишет в службу поддержки банка сообщение "Я люблю Дорофееву", получит 100 гривен.

Надя Дорофеева. Фото: alinallvv

А дальше Дорофеева пригласила выступить вместе с ней своего мужа Мишу Кацурина. Супруги исполнили хит "Щоб не було" и очаровали страстными танцами и поцелуями на сцене. Позади пары на экране в форме сердца показывали их общие фото.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин. Фото: alinallvv

Надя Дорофеева и Миша Кацурин. Фото: alinallvv

Надя Дорофеева и Миша Кацурин. Фото: alinallvv

Знаменитость продолжила свой концерт песней "Думи". Хит, который давно стал народным, зал пел в унисон с певицей.

Надя Дорофеева. Фото: alinallvv

Основная программа концерта окончилась. Впрочем, фаны так просто не отпустили Дорофееву, поэтому исполнительница еще дважды выходила спеть на бис. Напоследок раздались хиты "Кохаю, але не зовсым" и "Хай пишуть". На всех в зале начало сыпаться конфетти в виде сердечек.

Надя Дорофеева. Фото: alinallvv

Надя Дорофеева. Фото: alinallvv

В конце шоу певица традиционно вместе со зрителями исполнила гимн, обернувшись флагом Украины. И отметила ценность жизни, поддержку и снова поблагодарила всех защитников и защитниц.

Надя Дорофеева. Фото: alinallvv

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