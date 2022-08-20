Надя Дорофеева выступила в киевском метро на "Майдане Незалежности": неожиданный дуэт с Позитивом и гимн Украины

Украинская певица и тренер "Голосу країни-12" Надя Дорофеева не так давно вернулась из Европы в Украину.

Надя Дорофеева уже успела выступить перед бойцами Нацгвардии, а в прошлый вечер дала концерт на "главной музыкальной площадке" страны во время войны – в киевском метро.

Дорофеева выступила на станции "Майдан Незалежности". Для концерта певица выбрала широкие брюки молочного цвета с цветным принтом и черный топ-корсет. Минувшим вечером на "сцене" станции метро "Майдан Незалежности" прозвучали украиноязычные треки из грядущего альбома Нади – первого EP на украинском языке. В частности, и композиция "Рзінокольорова", которую артистка недавно перевела с русского на украинский.

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Кроме того, присутствующих ждал сюрприз. Во время концерта к Дорофеевой на сцене присоединился ее экс-коллега по группе "Время и Стекло" Алексей Завгородний, он же Позитив. Вместе они спели украиноязычный хит дуэта "Дим".

Напомним, ранее Надя Дорофеева рассказала, поддерживает ли связь со своей командой по проекту "Голос країни-12", трансляция которого на телеканале 1+1 прервалась из-за начала полномасштабного вторжения.

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