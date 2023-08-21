Надя Дорофеева заговорила о материнстве и рассекретила, как назвала бы первенца

Украинская певица и тренер "Голосу країни-13" Надя Дорофеева неожиданно заговорила о материнстве и призналась, какое бы имя дала первенцу.

О личной артистке рассказала в эфире "Нашего радио". Ведущая Валерия Товстолес поставила Наде немало каверзных вопросов. Среди них было такое: как бы знаменитость назвала будущего сына – Владимир или Михаил. Дорофеева не выбрала бы ни одно из этих имен, зато у певицы есть свой вариант.

"Если честно, то не так и не так. Это было бы имя, мне кажется, Марк. Никогда об этом не думала, чисто случайно сейчас назвала", — пошутила Надя.

Надя Дорофеева

Также Товстолес поинтересовалась у Дорофеевой, готова ли она к материнству. Исполнительница, не задумываясь, утвердительно ответила: "Готова".

Напомним, в июле этого года стало известно, что Надя Дорофеева вышла замуж за своего бойфренда, ресторатора Мишу Кацурина. У артистки пока нет своих детей. Между тем Миша от бывшего брака с бизнесвумен Дашей Кацуриной воспитывает сына и дочь. Недавно Кацурин хвастался, как его 7-летняя Саша зарабатывает первые деньги.

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