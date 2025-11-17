Надя Дорофеева заговорила о планировании беременности и в каких отношениях с экс-супругом Дантесом

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева впервые за длительное время заговорила о личной жизни.

Артистка сейчас замужем за ресторатором Мишей Кацуриным. И время от времени в Сети Надя получает надоедливые вопросы о будущем пополнении в семье. На этот раз «Люкс ФМ» поинтересовались у исполнительницы той же темой. В ответ певица засмеялась и утвердительно ответила на вопрос журналистки, планирует ли звезда «в ближайшее время иметь своих детей».

Надя Дорофеева

В то же время Дорофеева во время звездного блица, который опубликовали в Instagram, заговорила о бывшем муже Владимире Дантесе. В частности, певица намекнула, что они не слишком активно общаются между собой. По крайней мере, оба не поздравляют друг друга с премьерами песен и не поддерживают в шоу-бизнесе. Тем не менее, артистка верит, что дружеское общение между бывшими на самом деле возможно.

К слову, Надя уже неоднократно пробовала себя в роли мамы. Дело в том, что от предыдущих отношений ее муж Миша воспитывает двоих детей — дочь Александру и сына Ивана. Поэтому супруги регулярно проводят с ними время.

