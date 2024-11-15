Надя Дорофеева заговорила за материнство и готова ли к рождению первенца

Украинская певица Надя Дорофеева высказалась о готовности к материнству.

Так, 34-летняя исполнительница впервые за длительное время приоткрыла тайны личной жизни. В частности, рассказала о будущих планах. Дорофеева в комментарии программе "Ранок у великому місті" сообщила, что вместе с мужем, ресторатором Мишей Кацуриным, они планируют пополнение в семье.

"Мы планируем, конечно", – рассмеявшись, лаконично ответила Надя.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин

Отметим, Надя Дорофеева и Миша Кацурин обручились летом 2023 года. У ресторатора от предыдущего брака есть двое детей. К слову, его сын Иван и дочь Саша довольно быстро нашли общий язык с певицей. Поэтому время от времени артистка в своем фотоблоге делится милым контентом с детьми избранника и как они весело проводят время вместе.

Между тем, вопросов о рождении собственных детей певица пыталась всячески избегать. Однако ранее она отмечала, что беременности постоянно препятствовали разные факторы. В частности, стрессы во время регулярных гастролей.

Напомним, недавно Надя Дорофеева с мужем неожиданно встретились со своим бывшими Дантесом и Кацуриной на одном из светских событий.

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