- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 427
- Время на прочтение
- 1 мин
Надя Дорофеева заинтриговала переводом одного из самых известных хитов "Время и Стекло"
Артистка сделала красноречивый пост, в котором пользователи уловили намек.
Украинская певица Надя Дорофеева неожиданно заинтриговала переводом одного из самых известных хитов группы "Время и Стекло".
Исполнительница сделала довольно красноречивый пост в Instagram, в котором пользователи уловили намек. В частности, певица опубликовала фото, на котором изображена в латексном комбинезоне, перчатках и колготках. Волосы артистка заплела в косички, а образ дополнила очками. Но значительно больше внимания пользователи уделили именно подписи к фото.
"Ім'я улюблене моє. Саме твоє", - подписала фотографию исполнительница.
Дело в том, что это переведенные на украинский язык строки одной из самых известных песен группы "Время и Стекло" - "Имя 505", которую Надя Дорофеева и ее коллега Позитив исполняли на русском. В оригинале текст звучит так: "Имя любимое мое, твое именно".
Пользователи сразу же уловили намек. Фанаты в комментариях под постом предполагают, что Надя Дорофеева и Позитив планируют перевести трек на украинский язык и спеть его по-новому.
Намек на новый трек?
А описание к фото - это намек на перевод?
Уже ждем этот разрыв!
Напомним, недавно Надя Дорофеева вместе с мужем Мишей Кацуриным и его детьми отдыхала в Карпатах. Семейство показывало, как проводило время вместе.