Надя Дорофеева заинтриговала переводом одного из самых известных хитов "Время и Стекло"

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

Реклама

Украинская певица Надя Дорофеева неожиданно заинтриговала переводом одного из самых известных хитов группы "Время и Стекло".

Исполнительница сделала довольно красноречивый пост в Instagram, в котором пользователи уловили намек. В частности, певица опубликовала фото, на котором изображена в латексном комбинезоне, перчатках и колготках. Волосы артистка заплела в косички, а образ дополнила очками. Но значительно больше внимания пользователи уделили именно подписи к фото.

"Ім'я улюблене моє. Саме твоє", - подписала фотографию исполнительница.

Реклама

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

Дело в том, что это переведенные на украинский язык строки одной из самых известных песен группы "Время и Стекло" - "Имя 505", которую Надя Дорофеева и ее коллега Позитив исполняли на русском. В оригинале текст звучит так: "Имя любимое мое, твое именно".

Пользователи сразу же уловили намек. Фанаты в комментариях под постом предполагают, что Надя Дорофеева и Позитив планируют перевести трек на украинский язык и спеть его по-новому.

Намек на новый трек?

А описание к фото - это намек на перевод?

Уже ждем этот разрыв!

Напомним, недавно Надя Дорофеева вместе с мужем Мишей Кацуриным и его детьми отдыхала в Карпатах. Семейство показывало, как проводило время вместе.