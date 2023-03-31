Надя Дорофеева закружилась в объятиях Миши Кацурина на милом видео

Пара порадовала фанов общими кадрами.
Певица Надя Дорофеева очаровала поклонников новым видео со своим бойфрендом, ресторатором Мишей Кацуриным.
В TikTok знаменитость поделилась новым видео. Сначала Надя появилась в кадре одна и продемонстрировала свой стильный образ – черные джинсы со свитшотом и белой рубашкой под низ.
Вдруг Кацурин схватил девушку и закружил ее в своих объятиях. Певица весело улыбалась и нежно поцеловала любимого.
@nadyadorofeeva @Миша Кацурин ♬ muerte gang — qubelly
"Миша забрал меня из TikTok, пока", — подписала кадры Дорофеева.
В комментариях под видео поклонники певицы отметили, что пара выглядит прекрасно вместе, и они уже давно ждали общий контент от них.
- Очень приятно видеть вас счастливыми!
- Наконец-то видео с Мишей.
- Какие вы красивые!
- Очень счастлива, когда вижу вас вместе!
Отметим, недавно экс-супруг исполнительницы Владимир Дантес публично вступился за бывшую. Певец немедленно отреагировал на критику Нади от фанатки.
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