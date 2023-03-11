Надя Дорофеева залюбовала забавным видео с псом Патроном, который посетил ее концерт

Артистка и кумир украинцев успели сделать общие фото.
Певица Надя Дорофеева встретилась с четырехлапой звездой, псом-спасителем Патроном.
Знаменитости встретились на концерте исполнительницы в Чернигове. За кулисами Дорофеева и Патрон сделали несколько общих фото и записали вместе забавное видео под хит Нади "Щоб не було", которое очень порадовало фанов. Общим контентом певица поделилась на своей странице в Instagram.
@nadyadorofeeva
Возлюбленный пришел на концерт♬ Чтобы не было — nadyadorofeeva
На ролике Дорофеева танцевала с Патроном и напевала свой хит. Кстати, для встречи певица выбрала желтую худую, на которой был изображен пес-спаситель.
"Любимый пришел ко мне на концерт", — подписала кадры с Патроном артистка.
Четвероногий тоже повеселил своим ответом на сообщение Нади и посвятил трогательные строки певице в комментариях.
"Ты была невероятной! От твоей энергии нам электричество не будут выключать никогда. Обожаю", — обратился Патрон к Дорофеевой.
Читайте также: