Надя Дорофеева залюбовала забавным видео с псом Патроном, который посетил ее концерт

Певица Надя Дорофеева встретилась с четырехлапой звездой, псом-спасителем Патроном.

Знаменитости встретились на концерте исполнительницы в Чернигове. За кулисами Дорофеева и Патрон сделали несколько общих фото и записали вместе забавное видео под хит Нади "Щоб не було", которое очень порадовало фанов. Общим контентом певица поделилась на своей странице в Instagram.

На ролике Дорофеева танцевала с Патроном и напевала свой хит. Кстати, для встречи певица выбрала желтую худую, на которой был изображен пес-спаситель.

"Любимый пришел ко мне на концерт", — подписала кадры с Патроном артистка.

Четвероногий тоже повеселил своим ответом на сообщение Нади и посвятил трогательные строки певице в комментариях.

"Ты была невероятной! От твоей энергии нам электричество не будут выключать никогда. Обожаю", — обратился Патрон к Дорофеевой.

Надя Дорофеева и пес Патрон / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

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