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Надя Дорофеева залюбовала забавными фотографиями с Мишей Кацуриным

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1391
Время на прочтение
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Надя Дорофеева залюбовала забавными фотографиями с Мишей Кацуриным

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/misha_katsurin

Пара весело проводит время вместе.

Певица Надя Дорофеева очаровала поклонников идиллией в отношениях с ресторатором Мишей Кацуриным.

Забавными фотографиями с любимым исполнительница поделилась в сторис в Instagram. Дорофеева и Кацурин играли на камеру и весело улыбались на камеру в салоне автомобиля. На общих селфи влюбленные выглядели очень счастливыми.

"Провоциру Мишу Кацурина на фото", — подписала коллаж с бойфрендом певица и добавила эмоджи в виде красного сердечка.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / © instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Кстати, на фото Надя показалась совершенно без макияжа и в обычном кэжуал-образе с белой футболкой с рисунком.

Напомним, что на днях в Сети ходили слухи, что Кацурин и Дорофеева вот-вот должны сыграть свадьбу. Певица не стала долго тянуть интригу и рассказала поклонникам, действительно ли собралась во второй раз идти под венец.

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Дата публикации
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