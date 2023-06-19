Надя Дорофеева залюбовала забавными фотографиями с Мишей Кацуриным

Пара весело проводит время вместе.
Певица Надя Дорофеева очаровала поклонников идиллией в отношениях с ресторатором Мишей Кацуриным.
Забавными фотографиями с любимым исполнительница поделилась в сторис в Instagram. Дорофеева и Кацурин играли на камеру и весело улыбались на камеру в салоне автомобиля. На общих селфи влюбленные выглядели очень счастливыми.
"Провоциру Мишу Кацурина на фото", — подписала коллаж с бойфрендом певица и добавила эмоджи в виде красного сердечка.
Кстати, на фото Надя показалась совершенно без макияжа и в обычном кэжуал-образе с белой футболкой с рисунком.
Напомним, что на днях в Сети ходили слухи, что Кацурин и Дорофеева вот-вот должны сыграть свадьбу. Певица не стала долго тянуть интригу и рассказала поклонникам, действительно ли собралась во второй раз идти под венец.
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