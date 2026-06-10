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Надя Дорофеева засветилась с семьей мужа на выпускном его дочери: где была экс-супруга Кацурина
Певица пришла на выпускной падчерицы.
Украинская певица Надя Дорофеева вместе с мужем-ресторатором Михаилом Кацуриным посетила выпускной его дочери Александры, и этот семейный праздник сразу стал обсуждаемым событием в Сети из-за взаимоотношений с Дашей Кацуриной и семейных нюансов.
Несмотря на плотный график, певица нашла время, чтобы поддержать девочку в важный день. Она активно снимала атмосферу праздника на телефон и делилась эмоциональными моментами в соцсетях — праздничное выступление школьников, улыбающаяся выпускница и близкие рядом. Особое внимание привлекло теплое взаимодействие в кругу семьи, где рядом с Александрой были отец и бабушка. Надя, кажется, искренне погрузилась в роль мачехи.
Впрочем, в праздничной картине внимательные пользователи не увидели Дашу Кацурину и младшего брата Саши Ивана. Это сразу породило волну предположений и вопросов в Сети о том, кто и почему мог пропустить событие. Часть аудитории заговорила о возможном напряжении между взрослыми, другие же склоняются к мысли, что это лишь вопрос кадров и ракурсов, а не отсутствия.
Впрочем важный день, видно, понравился юной выпускнице, ведь с лица малышки не сходила улыбка.
Напомним, недавно Даша Кацурина с голым бюстом резко отреагировала на сравнение с Дорофеевой.