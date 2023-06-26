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Надя Дорофеева зажгла под свой новый трек в объятиях Миши Кацурина

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1835
Время на прочтение
1 мин
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Надя Дорофеева зажгла под свой новый трек в объятиях Миши Кацурина

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Пара весело проводит время вместе.

Певица Надя Дорофеева порадовала поклонников новым видео со своим бойфрендом, ресторатором Мишей Кацуриным.

На днях артистка представила динамичный трек "Кохаю, але не зовсім", под который и потанцевала на камеру на ролике в TikTok. Дорофеева показала, как зажигает под свою новую песню, как вдруг в комнату вошел Кацурин и закружил улыбающуюся возлюбленную в нежных объятиях.

"Ой, а что случилось?", — в шутку подписала видео певица.

@nadyadorofeeva

Ой, а что случилось?

♬ Люблю но не совсем — nadyadorofeeva

Фаны остались в восторге от такой "химии" между влюбленными и засыпали их комментариями: "Как вы счастливы", "Класс, зажигаете", "Как они милые вместе", "Глаза сияют".

К тому же поклонники продолжают думать, действительно ли Надя и Миша поженились. Напомним, что недавно известный блоггер начал распространять слухи о том, что Дорофеева и Кацурин сыграли тайную свадьбу.

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Дата публикации
Просмотры
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