Надя Дорофеева зажгла под свой новый трек в объятиях Миши Кацурина

Певица Надя Дорофеева порадовала поклонников новым видео со своим бойфрендом, ресторатором Мишей Кацуриным.

На днях артистка представила динамичный трек "Кохаю, але не зовсім", под который и потанцевала на камеру на ролике в TikTok. Дорофеева показала, как зажигает под свою новую песню, как вдруг в комнату вошел Кацурин и закружил улыбающуюся возлюбленную в нежных объятиях.

"Ой, а что случилось?", — в шутку подписала видео певица.

Фаны остались в восторге от такой "химии" между влюбленными и засыпали их комментариями: "Как вы счастливы", "Класс, зажигаете", "Как они милые вместе", "Глаза сияют".

К тому же поклонники продолжают думать, действительно ли Надя и Миша поженились. Напомним, что недавно известный блоггер начал распространять слухи о том, что Дорофеева и Кацурин сыграли тайную свадьбу.

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