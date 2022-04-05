Надю Дорофееву и Мишу Кацурина застукали в Барселоне – фото

Певица и ресторатор подогревают слухи о своем романе.

После новости о разводе звездной пары Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса фанаты начали интересоваться, что же стало причиной разрыва, казалось бы, идеальной пары.

Поговаривали юзеры, что Надя сошлась с экс-коллегой по группе "Время и Стекло" Позитивом, который в прошлом году также стал холостяком. Впрочем, впоследствии в Сети начали распространяться слухи, что у Додо романтические отношения с известным киевским ресторатором Мишей Кацуриным.

Миша Кацурин / instagram.com/misha_katsurin

Он также недавно расстался с женой-бизнесвумен.

Миша и Даша Кацурины / instagram.com/misha_katsurin

Теперь "влюбленных" якобы застукали вместе в Барселоне. Соответствующее фото обнародовала в Instagram Мария Шевченко. В кадре очень похожие на артистку и предпринимателя люди обнимаются посреди улицы.

instagram.com/mashmarket

Также пользователь обнародовала пост, где Миша просил помочь со средствами для его ресторанов, бесплатно готовящих для военных, терробороновцев и гражданских. Мария намекнула, что эти средства он мог потратить на поездку за границу с певицей.

Этот кадр уже облетел Сеть. Впрочем, ни Надя, ни Миша пока не прокомментировали это. Между тем, пользователи ждут объяснений и пишут об этом в комментариях.

instagram.com/mashmarket

Интересно, что Дантес с Дорофеевой и Кацурины дружили семьями и вместе путешествовали.

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, 18 марта Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о разводе. На следующий день о разрыве сообщили Миша и Даша Кацурины. Эксы воспитывают двоих общих детей – 6-летнюю дочь и 7-месячного сына.

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