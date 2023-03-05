Награжденная медалью от ГУР Ксюша Манекен объяснила свои слова, что "неважно чей Крым" и пошутила над своим прошлым экскортницы

После того, как одиозная блогерша и бывшая эскортница Ксюша Манекен получила награду от Главного управления разведки Украины, на нее вылилось немало хейта.

В частности, пользователи вспомнили скандальной блогерше, как в 2015 году она заявляла, что "неважно чей Крым".

В 2015 году Ксюша Манекен считала, что "неважно чей Крым" / Фото: instagram.com/maneken007

В свою очередь, Манекен, настоящее имя которой Оксана Волощук, поторопилась оправдаться. В сторис своей страницы в Instagram Ксюша подчеркнула, что тогда в достаточной степени не владела информацией и обвинила в этом экс-президента Украины Петра Порошенко:

"В 2015 году у власти был Порошенко и, к сожалению, такого количества информации, как сейчас, никто не имел, ну я так точно. Нет такого количества телеграмм-пабликов, информация не была в таком свободном доступе, как сейчас. И вообще Порошенко был из тех президентов, которые освещали только те события, которые ему были выгодны. И вот лично я не понимала, что происходит на самом деле. С одной стороны, война на Донбассе и у нас забрали Крым, а с другой к нам так же продолжают ездить российские артисты. С другой стороны, люди из Донбасса считают изгоями, их не берут на работу, им поджигают машины, а на государственном уровне войны нет. И вот тогда мне казалось достаточно того, что люди в Крыму целые и невредимые, в отличие от тех же людей из Донбасса. И сейчас, когда не только Донбасс, а вся Украина почувствовала на себе, что такое российская агрессия, я по-прежнему считаю, что самое важное, что мы должны делать – сохранять как можно больше человеческих жизней", — сказала Манекен.

Знайомтесь. Ксюша Манекен (справжнє ім'я - Оксана Волощук). Інсбаблогерша. Колишня ескортниця. Інфлюенсер бля. На зустрічі з подоляком отримала державну нагороду. Все абсолютно логічно. Клятий порошенко. Опубликовано Ігором Грибановым Суббота, 4 марта 2023 г.

Вскоре в фотоблоге Ксюша разместила пост, в котором четко обозначила, что сейчас для нее Крым – это Украина.

Для просмотра фото листайте влево

Также Манекен ответила хейтерам и вспомнила свое прошлое. Девушка не скрывает, что с 19 до 22 лет занималась эскортом, а теперь шутит над этим:

"Я понимаю вашу боль. Комик стал президентом, "эскортница" получила орден. А вы все, такие правильные, не получили от этой жизни ни*уя".

Ксюша Манекен пошутила над своим прошлым / Фото: instagram.com/maneken007

Напомним, что на днях скандальная блогерша Ксюша Манекен похвасталась наградой от Главного управления разведки Украины. По словам блогерши, она получила медаль от ГУР при "содействии военной разведке Украины" еще в октябре прошлого года. Но как так получилось, что блогерша получила награду, она пообещала рассказать после окончания войны.

Читайте также: