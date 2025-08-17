Накачанный Тарас Цымбалюк потерял физическую форму и объяснил почему: "Все сдулось"

Тарас Цымбалюк / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Новый герой романтического реалити "Холостяк", украинский актер Тарас Цымбалюк пожаловался, что потерял физическую форму.

В артиста довольно накачанное тело, ведь он упорно тренируется. Однако сейчас у знаменитости не такая физическая форма, которая была раньше. А все из-за насыщенного рабочего графика артиста. Дело в том, что актер активно снимается в "Холостяке", поэтому времени на тренировки у него совсем нет. Это все не прошло бесследно. Тарас Цымбалюк говорит, что его мышцы начали сдуваться. Поэтому, сейчас актер снова начинает упорно тренироваться, чтобы вернуть свою форму.

"Соскучился по тренировкам... Совсем недавно был в нормальной форме, но больше месяца совсем не тренировался, и все сдулось", - поделился артист.

