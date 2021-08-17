Накануне Дня Независимости 1+1 покажет "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою. Літня серія"

Зрителей ждут неожиданные дуэты и номер с дополненной реальностью.

22 августа в 20:15 на телеканале 1+1 состоится премьера яркого концерта "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою. Літня серія".

Украинские исполнители представили новые треки и исполнили хиты, которые уже поет вся страна. Вместе с популярными хитмейкерами на сцену вышли молодые украинские исполнители, которые стали звездами сети благодаря своим вирусным песням и клипам.

Наталья Могилевская / пресслужба каналу "1+1"

В концерте приняли участие Макс Барских, The Hardkiss, Оля Полякова, NK, Наталья Могилевская, группа Go_A, интернет-сенсация Wellboy и многие другие.

Оля Полякова / пресслужба каналу "1+1"

Ведущей концерта традиционно стала Екатерина Осадчая. На "Вечорі прем'єр" будущая мама, которая вместе с мужем, ведущим Юрием Горбуновым, ожидает появления второго общего ребенка, ошеломила всех нежным белым длинным платьем с небольшим шлейфом.

Вечер премьер с Екатериной Осадчей Летняя серия / пресслужба каналу "1+1"

Кроме уже всем знакомых песен, звезды презентовали новинки и неожиданные дуэты. Тина Кароль вместе с группой KAZKA представила песню "Зірочка", которая вошла в альбом "Молода кров". По словам Кароль, у них с группой ранее уже была попытка сделать совместную песню, но не сложилось. А через год все сошлось.

"Тина прислала нам черновой вариант. И он был просто невероятный", - прокомментировала солистка KAZKA Александра Зарицкая.

Тина Кароль и группа KAZKA / пресслужба каналу "1+1"

Дресс-кодом мероприятия был белый цвет, зрители и гости концерта придерживались его каждый на свой лад, подчеркнув невероятно светлую атмосферу события. Со своей стороны, звезды подошли к этому вопросу максимально ответственно, особенно певица DOROFEEVA. Ее образ был навеян внешностью и стилем Марии Антуанетты. Как рассказала певица, только на её макияж с камнями Swarovski потратили 1,5 часа. Кроме того, костюм исполнительницы шили в невероятно короткие сроки: 24 часа.

Надя Дорофеева / пресслужба каналу "1+1"

Как всегда, на "Вечорі прем'єр" не обошлось и без дебютов. Wellboy презентовал свой зажигательный вирусный трек "Гуси", а новая украинская звезда ROXOLANA спела дуэтом вместе с легендой украинской песни Ниной Матвиенко. За кулисами ROXOLANA призналась, что сначала Нина Митрофановна отказалась от песни, но потом изменила свое решение.

Нина Матвиенко и ROXOLANA / пресслужба каналу "1+1"

Среди звездных выступлений на зрителей ожидает музыкальный сюрприз от Потапа (ПТП) - номер исполнителя будет в дополненной реальности. Его выступление с романтическим посвящением всем влюбленным эксклюзивно смогут оценить телезрители, поскольку спецэффекты будут дополнительно наложены на одежду Потапа.

"Мне нужно было сегодня сидеть на стуле и почти не двигаться. Но все же не удержался. И зажег зал, все подняли свои огоньки, подняли руки, подпевали", - прокомментировал певец.

Потап / пресслужба каналу "1+1"

Каким было грандиозное возвращение звездного "Вечора прем'єр з Катериною Осадчою" смотрите уже в воскресенье, 22 августа, в 20:15.

Вечер премьер с Екатериной Осадчей Летняя серия / пресслужба каналу "1+1"

Напомним, что ко Дню Независимости Украины 1+1 подготовил для своих зрителей марафон телепроектов. В течение недели эфир телеканала будет наполнен яркими концертами и активностями, которые направлены на поддержку украинской культуры и объединение всей нации.

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