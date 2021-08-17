Накануне Дня Независимости 1+1 покажет "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою. Літня серія"

Зрителей ждут неожиданные дуэты и номер с дополненной реальностью.
22 августа в 20:15 на телеканале 1+1 состоится премьера яркого концерта "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою. Літня серія".
Украинские исполнители представили новые треки и исполнили хиты, которые уже поет вся страна. Вместе с популярными хитмейкерами на сцену вышли молодые украинские исполнители, которые стали звездами сети благодаря своим вирусным песням и клипам.
В концерте приняли участие Макс Барских, The Hardkiss, Оля Полякова, NK, Наталья Могилевская, группа Go_A, интернет-сенсация Wellboy и многие другие.
Ведущей концерта традиционно стала Екатерина Осадчая. На "Вечорі прем'єр" будущая мама, которая вместе с мужем, ведущим Юрием Горбуновым, ожидает появления второго общего ребенка, ошеломила всех нежным белым длинным платьем с небольшим шлейфом.
Кроме уже всем знакомых песен, звезды презентовали новинки и неожиданные дуэты. Тина Кароль вместе с группой KAZKA представила песню "Зірочка", которая вошла в альбом "Молода кров". По словам Кароль, у них с группой ранее уже была попытка сделать совместную песню, но не сложилось. А через год все сошлось.
"Тина прислала нам черновой вариант. И он был просто невероятный", - прокомментировала солистка KAZKA Александра Зарицкая.
Дресс-кодом мероприятия был белый цвет, зрители и гости концерта придерживались его каждый на свой лад, подчеркнув невероятно светлую атмосферу события. Со своей стороны, звезды подошли к этому вопросу максимально ответственно, особенно певица DOROFEEVA. Ее образ был навеян внешностью и стилем Марии Антуанетты. Как рассказала певица, только на её макияж с камнями Swarovski потратили 1,5 часа. Кроме того, костюм исполнительницы шили в невероятно короткие сроки: 24 часа.
Как всегда, на "Вечорі прем'єр" не обошлось и без дебютов. Wellboy презентовал свой зажигательный вирусный трек "Гуси", а новая украинская звезда ROXOLANA спела дуэтом вместе с легендой украинской песни Ниной Матвиенко. За кулисами ROXOLANA призналась, что сначала Нина Митрофановна отказалась от песни, но потом изменила свое решение.
Среди звездных выступлений на зрителей ожидает музыкальный сюрприз от Потапа (ПТП) - номер исполнителя будет в дополненной реальности. Его выступление с романтическим посвящением всем влюбленным эксклюзивно смогут оценить телезрители, поскольку спецэффекты будут дополнительно наложены на одежду Потапа.
"Мне нужно было сегодня сидеть на стуле и почти не двигаться. Но все же не удержался. И зажег зал, все подняли свои огоньки, подняли руки, подпевали", - прокомментировал певец.
Каким было грандиозное возвращение звездного "Вечора прем'єр з Катериною Осадчою" смотрите уже в воскресенье, 22 августа, в 20:15.
Напомним, что ко Дню Независимости Украины 1+1 подготовил для своих зрителей марафон телепроектов. В течение недели эфир телеканала будет наполнен яркими концертами и активностями, которые направлены на поддержку украинской культуры и объединение всей нации.