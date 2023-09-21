Наоми Кэмпбелл впервые рассказала, из-за чего много лет употребляла наркотики: "Это такая хрень"

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл впервые рассказала, из-за чего имела многолетнюю зависимость от наркотиков.

Звезда призналась, что на пике ее карьеры в 90-х кокаин ее едва не убил. О своей зависимости Кэмпбелл рассказала в новом документальном сериале AppleTV+ "Супермодели".

По словам модели, она пристрастилась к психотропным веществам, чтобы справиться с детской травмой и смертью итальянского дизайнера и близкого друга Джанни Версаче.

"Думаю, что когда я начала употреблять, одной из вещей, которую я пытался скрыть, было горе. Зависимость – это такая… хрень, это действительно так", – поделилась супермодель.

Наоми Кэмпбелл, 1991 год / Фото: Getty Images

И добавила: "Вы думаете: "О, это вылечит эту рану". Это не так. Это может вызвать такой огромный страх и беспокойство. Это меня очень злило".

Также с помощью наркотиков звезда модельного бизнеса пыталась притупить боль после убийства ее близкого друга, дизайнера Джанни Версаче, застреленного у его дома в 1997 году.

"Он был очень чувствителен к моим ощущениям, он меня подталкивал. Подталкивал выйти наружу и пойти дальше, хотя я не думала, что у меня внутри есть силы сделать это. Поэтому когда он умер, мое горе стало очень тяжелым", – призналась Наоми.

Наоми Кэмпбелл и Джанни Версаче, 1995 год / Фото: Getty Images

В течение пяти лет Кэмпбелл пыталась преодолеть свою наркозависимость, а в 1999 году, во время фотосессии, модель из-за употребления наркотиков даже упала в обморок:

"Когда ты пытаешься перекрыть эмоции чем-то, какие-то твои ощущения, это – все свидетельствует об одиночестве и покинутости. Я пыталась эти чувства перекрыть. Но ты не способен это действительно сделать. Я убивала себя. И это было очень больно", – поделилась знаменитость.

Наоми Кэмпбелл, 1998 год / Фото: Getty Images

В конце концов, Кэмпбелл приняла решение обратиться к специалистам и пройти лечение в центре:

"Я выбрала пойти в рэхаб. Это была одна из лучших и единственных вещей, которые я могла для себя сделать в тот момент. Мне понадобилось много лет, чтобы преодолеть зависимость. Иногда я с этим сталкиваюсь до сих пор. Однако теперь у меня есть инструменты, чтобы справиться с этим", – сказала Кэмпбелл.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Не скрывает модель и то, что употребляла наркотики из-за детской травмы – когда ее отец бросил мать, Наоми была очень маленькой.

"У меня много проблем из детства. Например, не знать своего отца, не видеть свою мать. Это вызывает много чувств. Одним из этих чувств, безусловно, есть гнев. Я думаю, что это проявление более глубокой проблемы – гнева. Я думаю, что это базировалось на неуверенности, самооценке и одиночестве…" – поделилась Кэмпбелл.

Сейчас в жизни Наоми Кэмпбелл все хорошо. А в 2021 году модель впервые стала мамой. Как именно ее дочь появилась на свет, звезда не делилась. Впрочем фаны предполагают, что знаменитость прибегла к услугам суррогатной матери или усыновила младенца.

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