Нападающему на танцора Нади Дорофеевой грозит до 8 лет тюрьмы

Правоохранители завершили досудебное расследование.

Нападающему на танцора украинской певицы Нади Дорофеевой — Евгения Гончаренко — грозит до 8 лет тюрьмы.

Так, правоохранители завершили досудебное расследование жестокого избиения артиста сотрудником Управления государственной охраны Украины. Об этом говорится на сайте Государственного бюро расследований.

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По информации следствия, 1 августа работник УГО, проходя мимо кафе в центре Киева, сначала без причины толкнул Евгения, а после замечания еще и жестоко избил. Он нанес юноше тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие травмы.

Мужчину задержали по подозрению в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 УК Украины). Санкция статьи предусматривает заключение сроком до 8 лет.

Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, недавно избитый танцовщик Дорофеевой сообщил, что ему вставили титановую пластину, и показал фото. Жене заменили недостающую часть кости черепа.

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