Нападающему на танцора Нади Дорофеевой грозит до 8 лет тюрьмы

Правоохранители завершили досудебное расследование.
Нападающему на танцора украинской певицы Нади Дорофеевой — Евгения Гончаренко — грозит до 8 лет тюрьмы.
Так, правоохранители завершили досудебное расследование жестокого избиения артиста сотрудником Управления государственной охраны Украины. Об этом говорится на сайте Государственного бюро расследований.
По информации следствия, 1 августа работник УГО, проходя мимо кафе в центре Киева, сначала без причины толкнул Евгения, а после замечания еще и жестоко избил. Он нанес юноше тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие травмы.
Мужчину задержали по подозрению в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 УК Украины). Санкция статьи предусматривает заключение сроком до 8 лет.
Обвинительный акт направлен в суд.
Напомним, недавно избитый танцовщик Дорофеевой сообщил, что ему вставили титановую пластину, и показал фото. Жене заменили недостающую часть кости черепа.