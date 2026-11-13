Нападение на семью звезды Голливуда: вооруженные грабители ворвались в поместье, где спали трое детей актера

Крис Гемсворт и Эльза Патаки / © Associated Press

Реклама

В доме звезды Marvel Криса Хемсворта в Австралии произошло дерзкое ограбление: четверо мужчин в балаклавах проникли на территорию поместья, пока актер, его жена, модель и актриса Эльза Патаки , и трое детей спали.

Ночной инцидент произошел 11 ноября вблизи Байрон-Бэй. Неизвестные попали на частную территорию семьи ночью. По информации СМИ, двое из нападавших имели при себе ножи. Первой на подозрительные звуки отреагировала Эльза Патаки. Около двух часов ночи актрису разбудил лай собак, однако она не заподозрила опасности и вернулась ко сну. О том, что на самом деле происходило возле дома, семья узнала только позже.

Реклама

Крис Хемсворт с сыновьями / © instagram.com/chrishemsworth

Утром Эльза просмотрела записи камер видеонаблюдения и увидела, как четверо мужчин в балаклавах перелезли через забор и проникли в гараж. Оттуда злоумышленники забрали три автомобиля, покинув имение незамеченными.

Реклама

Крис Хемсворт с детьми / © instagram.com/chrishemsworth

По данным австралийского издания 7NEWS , добычей грабителей стали электрокар BYD, пикап Ram и Raptor. Ключи от всех транспортных средств находились внутри гаража, что, вероятно, облегчило угон.

Крис Хемсворт и Эльза Патаки с сыновьями / © instagram.com/chrishemsworth

Полиция Нового Южного Уэльса прибыла в имение около семи тридцати утра. К счастью, сами Крис Хемсворт, Эльза Патаки и их дети не пострадали. Две угнанные машины правоохранители впоследствии обнаружили за час-два езды от дома знаменитостей. Поиски третьего автомобиля продолжаются.

Имение супругов расположено в живописной местности Брокен-Гед. Крис и Эльза приобрели участок еще в 2014 году, обустроив там просторный дом с шестью спальнями, бассейном, спортзалом, теннисным кортом и даже собственным боулингом. Вдали от голливудской суеты пара хотела создать комфортное пространство для воспитания троих детей.

Крис Хемсворт и Эльза Патаки с детьми / © instagram.com/chrishemsworth

Ранее Хемсворт называл решение переехать в Австралию одним из самых лучших для своей семьи. В одном из подкастов актер рассказывал, что возвращение домой ассоциируется с отдыхом, лошадьми, мотоциклами и серфингом.

Реклама

На данный момент Крис Хемсворт и Эльза Патаки не комментировали ограбление публично.

Крис Хемсворт и Эльза Патаки с детьми / © instagram.com/chrishemsworth

Напомним, недавно Камалия заявила о попытке отравления и ограбления и рассказала, кого подозревает в причастности к инциденту.

Новости партнеров