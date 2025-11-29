Напуганная Анна Кошмал сообщила о вражеском "прилете" рядом с ее домом: "Было совсем близко"

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал поделилась, как пережила ужасный обстрел Киева, который страна-агрессор Россия осуществила в ночь на 29 ноября.

Оказывается, этот обстрел для артистки был не из легких. Знаменитость в Instagram-stories говорит, что вражеский "прилет" произошел рядом с их домом. Снаряд попал в соседний от актрисы подъезд. По словам Анны Кошмал, сгорела такая же квартира, как и у нее.

Актриса также призналась, что с семьей не на шутку перепугалась, ведь попадание было совсем рядом. Отныне, как говорит знаменитость, она знает, как звучит "прилет" в собственный дом.

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

"Еще одна ужасная ночь. Сегодня (29 ноября - прим. ред.) было совсем близко, попадание в соседний подъезд. Сгорела такая же как и у нас квартира. Дети испугались. Теперь и мы знаем, как звучит прилет в твой дом", - поделилась с фанатами артистка.

