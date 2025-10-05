Напуганная Надя Дорофеева показалась в укрытии и как пряталась от российских ракет и дронов во Львове

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

Известная украинская исполнительница Надя Дорофеева рассказала, что стала свидетелем утреннего обстрела Львова 5 октября.

Артистка как раз находилась в городе с командой, когда российские войска совершили массированную атаку. Как призналась звезда в своем Telegram-канале, они проснулись от звуков взрывов, когда их автобус уже был в пределах Львова.

"Проснулись в автобусе во Львове под звуки ракет. Жесть", — поделилась Надя.

Впоследствии певица успокоила поклонников и сообщила, что она вместе с командой оперативно спустилась в укрытие. Там артистка сделала фото, которым засвидетельствовала реальность пережитого момента. На кадре она напугана вместе с командой, которая мониторит новости, ждет отбоя.

Надя Дорофеева в укрытии / © t.me/thisisdorofeeva

"Боже, сколько ракет, это просто жесть. Сидим с командой", — подписала снимок Дорофеева.

К слову, в ночь на 5 октября РФ осуществила массированный обстрел Украины ракетами и "Шахедами". В частности, под наибольшим ударом оказались Львов и Запорожье, в результате чего зафиксированы разрушения, раненые и перебои с электричеством.

