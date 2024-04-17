Напуганная Наталка Денисенко рассказала, что ее 6-летний сын был в Чернигове во время ракетного обстрела

Артистка поделилась, как сейчас чувствуют себя ее родные.

Украинская актриса Наталка Денисенко рассказала, что во время ракетного обстрела Чернигова, который Россия совершила утром 17 апреля, не на шутку испугалась за своих родных.

В своем Instagram артистка рассказала, что сейчас находится в командировке за границей. Тем временем 6-летний сын знаменитости Андрюша, пока мамы нет дома, живет с бабушкой и дедушкой в Чернигове.

Когда Наталка узнала ужасные новости, сразу начала связываться с родными. К счастью, с ними все хорошо. Но, как отметила Денисенко, у нее болит сердце из-за того, что приходится переживать ее родному городу.

"Мой Чернигов сегодня (17 апреля – прим. ред.). Пока я на съемках за границей, мой сынишка поехал к бабушке с дедушкой в Чернигов... Можете представить мое утро... Все мои близкие живые, здоровые, но сердце болит", — поделилась Наталка.

Наталка Денисенко отреагировала на обстрел Чернигова / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Актриса выразила свои соболезнования всем пострадавшим от вражеского ракетного обстрела, а также семьям погибших: "Мои соболезнования всем пострадавшим и тем, кто потерял своих...".

Напомним, утром 17 апреля Россия нанесла ракетный удар по Чернигову. Страна-агрессор выпустила три "Искандера", которые, к сожалению, не удалось сбить. Украинские знаменитости уже отреагировали на жестокие обстрелы города оккупантами.

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