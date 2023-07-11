Напуганная Злата Огневич пожаловалась на преследователя и написала заявление в полицию

Украинская певица Злата Огневич пожаловалась, что преследователь продолжает ей надоедать.

В Instagram-stories артистка рассказала, что мужчина постоянно следит за ней, звонит и пишет сообщения. Злата хотела решить все без полиции и объясняла преследователю, что ей такое поведение не нравится. Однако мужчина продолжает так себя вести. Исполнительница не стала это терпеть и написала заявление в полицию.

Переписка Златы Огневич с преследователем / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Написала заявление в Печерском отделении. До последнего давала шанс, но человек звонит мне, пишет сообщения, звонит консьержу и преследует. Подкараулил меня возле моего дома и сказал, что у него нет другого выхода. Он хочет меня просто пригласить на кофе. Я постоянно ему говорила: "Пожалуйста, оставьте меня в покое". Я очень спокойно вела себя и до последнего оттягивала тот момент, когда я пойду в полицию и напишу заявление. Но человек не понимает слова "нет", которое было сказано много раз", — рассказала артистка.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Огневич хочет, чтобы полицейские провели с преследователем беседу и объяснили, почему такое его поведение не является нормой.

"Я пошла и написала заявление. Я думаю, что на днях с ним поговорят и скажут, что это не ок – вторгаться в личное пространство. Это вообще невежливо, ужасно. Быть навязчивым – это точно не тот путь. Я надеюсь этому человеку, по имени Роман, все объяснят, и он больше не будет появляться в моей жизни", — подчеркнула артистка.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, недавно Злата Огневич продемонстрировала, как омолаживает лицо. Исполнительница решилась на серьезную процедуру красоты.

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