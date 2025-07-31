Напуганный Люленов шокировал, как во время атаки на Киев видел взрывы и вспышки: "Возле нас был прилет"

Иван Люленов / © instagram.com/ivanliulenov

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Молдавский юморист и певец Иван Люленов, который живет в Киеве, рассказал, как во время вражеского ночного обстрела видел взрывы и вспышки.

В ночь на 31 июля страна-агрессор Россия в очередной раз массированно обстреляла Киев. Оккупанты атаковали столицу "Шахедами" и ракетами. Оказалось, что рядом с юмористом Иваном Люленовым произошел вражеский "прилет". Знаменитость говорит, что проснулся от взрывов и вспышек, после чего сразу побежал в безопасное место. Сейчас с шоуменом все в порядке, хотя и он признает, что напуган. Что же касается квартиры Люленова, то там выбило окна и посыпалась штукатурка.

"У нас был прилет. Пишу, чтобы проинформировать, что со мной все в порядке. Только напуган немного, а так все в порядке. Повибивало окна, и штукатурка посыпалась. Проснулся и сразу увидел взрыв и вспышку. Побежал в укрытие. Соболезнования всем пострадавшим! Спасибо силам ПВО", - говорит шоумен.

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Пост Ивана Люленова / © instagram.com/ivanliulenov

Исполнитель также отметил, что не стоит пренебрегать безопасностью. Люленов признает, что всегда есть ощущение, что на этот раз рядом не прилетит, однако это все же может произойти. Также юморист отметил, что не надо опускать руки. Квартира отремонтируется, а психолог поможет справиться с пережитым стрессом.

"Всегда есть ощущение, что не прилетит и можно спокойно спать. Но оно прилетает... Эти мрази - точно не люди. И только наша помощь Силам обороны Украины - вклад в нашу безопасность. Берегите себя! Надо двигаться дальше! Отремонтировать квартиры, установить новые окна, сходить к психологу и дальше жить жизнь. Потому что сила в том, чтобы продолжать", - отметил Люленов.

Пост Ивана Люленова / © instagram.com/ivanliulenov

Также знаменитость признал, что после пережитого все же начал сильнее ценить жизнь. Тем не менее, шоумен отметил, что россиянам не удастся сломать украинцев. Несмотря на все, надо жить дальше и еще с большей силой помогать защитникам, чтобы они выгнали оккупантов с украинских земель.

"Как устроена психология человека, что только когда е*нет рядом - немного сильнее начинаешь ценить жизнь. Будем выпускать песни, собираться на концертах, петь, собирать деньги, улыбаться и жить. Потому что это наша жизнь, и она сейчас! И она точно лучше чем у тех нелюдей и террористов", - подытожил Люленов.

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Пост Ивана Люленова / © instagram.com/ivanliulenov

Напомним, во время обстрела Киева в ночь на 31 июля также пострадала квартира ведущей Екатерины Соляр. Журналистка показала, как сейчас выглядит ее разрушенный дом.