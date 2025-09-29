Народная артистка Украины Нина Набока похвасталась своей роскошной дачей под Киевом

Нина Набока

Реклама

Звезда "Наталки Полтавки", актриса Нина Набока, которая летом удивила похудением на 45 кг, продемонстрировала свой дом для отдыха и досуга на Киевщине.

Артистка рассказала, что проводит на даче в Вышгородском районе Киевской области большинство свободного времени. Там Набока занимается огородом и садом, а также уделяет внимание обустройству территории. Весь процесс работы на даче она показала на проекте "Головна роль".

"Каждое утро просыпаюсь в шесть, пью кофе, а потом сразу иду на огород. Завтракаю около десяти-одиннадцати утра, а основной прием пищи — во второй половине дня", — поделилась Набока.

Реклама

Дача Нины Набоки / © скриншот с видео

Дача Нины Набоки / © скриншот с видео

Дача Нины Набоки / © скриншот с видео

Она также отметила, что придерживается интервального питания и пытается поддерживать себя в форме. В то же время отмечает, что чрезмерной стройности не желает.

Во время прогулки по территории актриса высаживала цветы, среди которых пионы, нарциссы и цветок "разбитое сердце". Для поддержания сада звезда также привлекает ландшафтного дизайнера.

Набока добавила, что дача для нее — место отдыха от городского шума, где можно заниматься любимыми делами, общаться с природой и восстанавливать силы для работы и новых проектов.

Дача Нины Набоки / © скриншот с видео

Дача Нины Набоки / © скриншот с видео

Дача Нины Набоки / © скриншот с видео

Напомним, недавно блогер Алексей Дурнев впервые показал дорогую квартиру в Киеве. Знаменитость продемонстрировал свое стильное и изысканное жилье в столице.