Народная артистка Украины Нина Набока похвасталась своей роскошной дачей под Киевом
Звезда рассказала о своих увлечениях летом.
Звезда "Наталки Полтавки", актриса Нина Набока, которая летом удивила похудением на 45 кг, продемонстрировала свой дом для отдыха и досуга на Киевщине.
Артистка рассказала, что проводит на даче в Вышгородском районе Киевской области большинство свободного времени. Там Набока занимается огородом и садом, а также уделяет внимание обустройству территории. Весь процесс работы на даче она показала на проекте "Головна роль".
"Каждое утро просыпаюсь в шесть, пью кофе, а потом сразу иду на огород. Завтракаю около десяти-одиннадцати утра, а основной прием пищи — во второй половине дня", — поделилась Набока.
Она также отметила, что придерживается интервального питания и пытается поддерживать себя в форме. В то же время отмечает, что чрезмерной стройности не желает.
Во время прогулки по территории актриса высаживала цветы, среди которых пионы, нарциссы и цветок "разбитое сердце". Для поддержания сада звезда также привлекает ландшафтного дизайнера.
Набока добавила, что дача для нее — место отдыха от городского шума, где можно заниматься любимыми делами, общаться с природой и восстанавливать силы для работы и новых проектов.
