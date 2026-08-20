Народная артистка Украины Нина Набока пожаловалась на плохую пенсию: "Не буду бороться за копейку"

Нина Набока / © скриншот с видео

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Звезда «Наталки Полтавки», актриса Нина Набока пожаловалась на размер пенсии.

Народной артистке сейчас 69 лет. Конечно, Нина Набока получает пенсию. Правда, на YouTube-канале "Wave РБК-Украина" актриса признается, что ее размер довольно мизерный. Конечно, можно было бы добиться больших выплат. Однако Нина Набока честно признается, что ленива, чтобы этим заниматься. Также актриса придерживается такого мнения, что государству целесообразнее сейчас тратить средства на войну.

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«Секрет. Плохая! Надо все приносить, всего добиваться, надо документацию еще нести, а я ленивая. Я ленивая! Я пока работаю. Если мои деньги будут идти на войну, я согласна. Я не буду бороться за какую-то копейку — пусть они идут на государство и на все. Я работаю, я не алчная, я сейчас работаю», — говорит артистка.

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Нина Набока / © скриншот с видео

В общем, Нина Набока живет на деньги, которые зарабатывает благодаря актерству. Кстати, знаменитость намекает, что гонорары получает довольно приличные. Более того, иногда режиссеры боятся звать ее на роль, поскольку считают, что это дорого обойдется. Однако сама Нина Набока уверяет, что с ней можно договориться.

«Нам запрещают говорить эти гонорары. Бывает так слышу: „Да Набоку не возьмем, она заберет наш весь бюджет!“. Боятся братья, что у меня большой гонорар. Ну они же забывают, что с Набокой можно договориться!» — подытожила артистка.

Напомним, недавно певица Ауркика Ротару возмутилась из-за размера своей пенсии и даже подала заявление в суд. Уже известно, чем завершилось дело исполнительницы.

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