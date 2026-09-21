Народная артистка Украины рассказала, что говорил Богдан Ступка коллегам в своём кабинете

Татьяна Цимбал / © УНИАН

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Украинская телеведущая и народная артистка Украины Татьяна Цимбал рассказала, как легендарный актер и многолетний руководитель Театра Франко Богдан Ступка примирял поссорившихся коллег — для этого ему хватало всего нескольких слов.

Татьяна Цимбал много лет была знакома со Ступкой и поддерживала с ним дружеские отношения. Она хорошо знала и его жену Ларису. По словам телеведущей, актер умел не только руководить театром, но и тонко разряжать конфликтные ситуации. Когда кто-то из коллег приходил в его кабинет возмущённым, Ступка сначала не спешил вмешиваться. Он спокойно выслушивал собеседника. А уже потом давал совет, который мог полностью изменить настроение человека.

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«У меня были хорошие отношения с Богданом Ступкой — многолетним руководителем театра, — вспоминает Татьяна Цимбал. — Хорошо знала его жену Ларису, мы даже как-то вместе отдыхали. И он мне рассказывал вот что. Кто-то прибегает в кабинет — поссорился с кем-то. Еще из-за двери кричит: „А он мне такое говорит!“ Богдан Сильвестрович как можно спокойнее: „Что случилось?“ Ему: „Да он там такое…“ — „Ой-йо-йой! А ты что?“ — „Да я ему и ответила!“ — „А он что? Ой, но ведь правильно!“ И дальше в таком духе — давал человеку выпустить пар. А потом кладет руку на руку пришедшего и говорит: „Прости его“», — сказала артистка в интервью Oboz.ua.

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Татьяна Цимбал

Богдан Ступка

Именно эта короткая фраза, по воспоминаниям Цимбала, ставила точку в эмоциональном разговоре. Ступка не пытался сразу доказывать, кто прав, а сначала позволял человеку высказать всё, что накопилось. После этого предлагал посмотреть на ситуацию по-другому — без обиды и желания продолжать ссору.

В беседе Цимбал также вспомнила Даниила Федоряченко— многолетнего администратора-распорядителя Театра Франко и близкого друга Ступки. К нему коллеги могли обратиться буквально с любой просьбой. Среди историй, которые запомнились телеведущей, была и совершенно курьезная.

Федоряченко, по её словам, помогал с билетами, жильём и множеством других вопросов. Однажды Цимбал поинтересовалась, какая просьба за все годы работы в театре удивила его больше всего.

«За годы работы к нему обращались с самыми разными просьбами. И я как-то спросила его: „Данила Данилович, какая самая удивительная просьба вам приходилось решать? Вспомните“. А он решал всё: билеты, квартиры — всё-всё. И он говорит: „Самая удивительная? Одна актриса попросила куриный помет для дачи“. Ну, если к человеку можно прийти даже с такой просьбой — это уже действительно было безграничное доверие», — поделилась Татьяна Цимбал.

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Даниил Федоряченко / © Архів

Напомним, недавно сын Богдана Ступки в годовщину смерти отца почтил его память, опубликовав ранее не публиковавшиеся фотографии с ним.

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