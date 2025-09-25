Народная артистка Украины шокировала, как ее коллега в Херсоне согласился работать на оккупантов

Елена Галл-Савальская

Народная артистка Украины Елена Галл-Савальская шокировала, как ее коллега в Херсоне согласился работать на захватчиков.

Неприятный инцидент произошел во время оккупации города. Актриса Херсонского областного академического музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша узнала, что ее коллега, имени которого она не раскрывает, согласился принять участие в пропагандистском мероприятии по случаю Дня защиты детей. Он должен был переодеться в персонажа мультфильма и развлекать детишек. Когда Елена Галл-Савальская узнала об этом, то была шокирована. Актриса в интервью Oboz.ua говорит, что сразу же связалась с коллегой и пыталась убедить его не делать этого, но в ответ услышала, что тому нужно зарабатывать деньги для своих детей.

Однако Елена Галл-Савальская, которая тоже находится в оккупации, уверяет, что им от театра платили деньги, поэтому никакой необходимости работать на захватчиков не было.

"Я узнала, что один мой товарищ-актер согласился выступать на празднике ко Дню защиты детей. Позвонила: "Ты что, с дуба рухнул?". А он: "Да я там всего лишь Карлсон". Я не выдержала: "Ты заслуженный артист Украины, ты осознаешь, что делаешь?". А он: "Мои дети тоже хотят поесть клубники - хоть какую-то копейку заработаю". Но это неправда! Нам платили зарплату в течение всей оккупации. Не было никакой необходимости брать от них деньги или российскую пенсию. Я ему говорю: "Наших детей там не будет! Это все постановка по одному и тому же сценарию. Это не наши, а завезенные люди", - говорит актер

Елена Галл-Савальская также отметила, что у этого ее коллеги еще до начала полномасштабной войны была неоднозначная позиция и он славился поддержкой российских нарративов. Однако тогда она не придавала этому никаких значений.

