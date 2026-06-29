Народная артистка Украины Тамара Яценко раскрыла размер пенсии и какую надбавку получает

Тамара Яценко / © скриншот с видео

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Народная артистка Украины Тамара Яценко заговорила о размере своей пенсии и призналась, какую надбавку получает.

Актриса в интервью Алине Доротюк делится, что умеет жить на пенсионные выплаты. Когда нужно — артистка экономит, чтобы хватило средств, а когда есть такая возможность, балует себя вкусненьким. Кстати, у Тамары Яценко есть прибавка к пенсии. В знаменитости есть звание народной артистки Украины, поэтому она получает пенсионные выплаты немного больше, чем просто актеры.

«Звание народной артистки Украины дает к пенсии процент какой-то там. Чуть больше пенсия, чем просто у актера. Я смотрю: когда нужно поэкономить, я экономлю. Как нужно раскошелиться немного, то я могу себе позволить купить не икру красную, а икорку из минтая. Она тоже очень вкусная. Могу себе это позволить! Иногда хочется сладкого, могу себе позволить „Киевский торт“», — говорит актриса.

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Тамара Яценко / © скриншот с видео

Немало средств Тамара Яценко тратит из-за проблем со здоровьем. К слову, она в последние годы пережила и не одну операцию. В последний раз ей делали замену тазобедренного сустава. Тогда актриса Ольга Сумская помогла собрать средства на лечение Тамары Яценко. Артистка говорит, что очень благодарна коллеге и неравнодушным, которые помогли ей финансово.

«Первую операцию я делала еще до войны. Я боялась заикнуться, чтобы мне помогли. Никого не хотела грузить. Мне помогли родственники. А сейчас продюсер Шапнчук попросил Олю без моего сведения, а я не хотела просить у людей. Я очень благодарна! Продлили мне творческую жизнь! Теперь я могу и сниматься, и на концерты ездить, и в спектаклях играть», — поделилась артистка.

Напомним, недавно звезда «Лисапетного батальона» Наталья Фалион раскрыла размер своей пенсии. Артистка также заговорила о гонорарах группы.

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