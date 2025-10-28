Народная артистка Украины удивила, как ее вытурили из театра после 32 лет работы

Лариса Кадырова

Народная артистка Украины Лариса Кадырова удивила, как ее вытурили из Национального украинского драматического театра имени И. Франко, где она работала в течение 32 лет.

Актриса изданию "Главком" подтвердила, что больше не является частью театральной труппы театра Франко. И, оказывается, артистка ушла не по собственной воле, а из-за недоразумения с руководством. Лариса Кадырова говорит, что ее вызвали на беседу и сказали, что увольняют. Но актриса пошла на опережение и сама написала заявление.

"Тебе дают приказ и говорят: подпишите, что с такого-то числа вы в театре не работаете... Я сказала, что не буду подписывать. Сказала, что напишу заявление, потому что сама ухожу от вас", - призналась актриса.

Кстати, Лариса Кадырова также рассказала, какая судьба постигла гендиректора театра Михаила Захаревича, который и подписывал заявление о ее увольнении. В частности, впоследствии мужчина тоже остался без своей должности.

"Не знаю, с чем это связано, но то, как он со мной и с другими поступил, потом настигло его самого", - подытожила артистка.

Отметим, Лариса Кадырова закончила драматическую студию при театре имени Марии Заньковецкой и Киевский государственный институт театрального искусства имени И. Карпенко-Карого. После обучения знаменитость присоединилась к театральной труппе Львовского украинского драматического театра имени М. Заньковецкой. С 1993 года актриса работала в Национальном украинском драматическом театре имени И. Франко. 2008 года Лариса Кадырова стала лауреатом Шевченковской премии.

